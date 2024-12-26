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Окупанти прориваються до Покровська — чи є вони у місті

26 грудня 2024 06:51
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Поки що російським окупантам не вдалось зайти до Покровська, кажуть в угрупуванні військ Хортиця
Рятувальники та поліція розбирають завали у Покровську. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські війська здійснюють спроби прорвати оборону українських сил у місті Покровськ. Вони зараз використовуючи значну чисельну перевагу та підрозділи трьох армій. 

Про це в етері Телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

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За його словами, російські окупанти кидають усі наявні сили на прорив української оборони, однак поки що активних боїв у місті та його околицях не зафіксовано.

Водночас окупанти прагнуть оточити Покровськ з флангових напрямків, уникаючи прямих зіткнень. Зазначається, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи в місті та його околицях відсутні.

Окупанти планують закріпитися на підступах до міста, оскільки бої безпосередньо в Покровську є надзвичайно складними. Раніше аналітики Інституту вивчення війни прогнозували подальші спроби російських військ захопити Покровськ, незважаючи на значні втрати.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та озвучив середньодобові втрати армії РФ.

Тим часом російські війська вже просунулися на кілька кілометрів і хочуть повністю прорвати оборону.

ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті Покровськ

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