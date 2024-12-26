Пока российским оккупантам не удалось зайти в Покровск, говорят в группировке войск Хортица

Спасатели и полиция разбирают завалы в Покровске Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска предпринимают попытки прорвать оборону украинских сил в городе Покровск. Они сейчас, используя значительное численное преимущество и подразделения трех армий.

Об этом в эфире Телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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По его словам, российские оккупанты бросают все имеющиеся силы на прорыв украинской обороны, однако пока активные бои в городе и его окрестностях не зафиксированы.

В то же время оккупанты стремятся окружить Покровск с фланговых направлений, избегая прямых столкновений.

Оккупанты планируют закрепиться на подступах к городу, поскольку бои непосредственно в Покровске чрезвычайно сложны. Ранее аналитики Института изучения войны прогнозировали дальнейшие попытки российских войск захватить Покровск, несмотря на значительные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление и озвучил среднесуточные потери армии РФ.

Между тем, российские войска уже продвинулись на несколько километров и хотят полностью прорвать оборону.