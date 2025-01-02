Россияне пытаются окружить Покровск — что известно о ситуации в Донецкой области

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты пытаются окружить Покровск Донецкой области. Сейчас населенный пункт остается самым горячим участком фронта.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина" в четверг, 2 января.

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Ситуация на Покровском направлении

Трегубов отметил, что сейчас Покровское направление остается самым горячим в течение последних недель. Кроме того, активными являются Кураховское и Времовское.

По словам спикера, на Покровском направлении 1 января бойцы ВСУ остановили 38 штурмовых и наступательных действий оккупантов.

"Это главная точка приложения усилий нашего противника. Соответственно, главная точка отражения этих усилий с нашей стороны. Городских боев нет, до границы города россияне не дошли, но пытаются охватить город через соседние населенные пункты, через соседние поселки. Проникать теми или иными группами, накапливаться и в дальнейшем обойти город", — добавил Трегубов.

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается самой напряженной на фронте. По его словам, бои здесь не утихают в течение суток.

Также оккупанты распространяют новое ИПСО, направленное на дискредитацию ВСУ в Покровске Донецкой области.