Стела на въезде в Покровск. Фото: instagram.com/vyshebaba

Российские оккупанты разрушили стелу на въезде в Покровск Донецкой области. Одну из букв забрали военные для музея войны.

Об этом сообщил военный 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба в Instagram в четверг, 2 января.

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Разрушение стелы на въезде в Покровск

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило к дороге, я остановился и положил ее в багажник", — рассказал военный.

По его мнению, буква должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны.

По словам Вышебабы, "такие обломки истории принадлежат украинской нации и их нельзя выставлять на аукцион".

Напомним, враг пытается осуществить окружение Покровска в Донецкой области. Сейчас этот населенный пункт является самой напряженной точкой на фронте.

Также офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что Покровское направление продолжает быть самым горячим участком фронта.