Оккупанты разрушили стелу на въезде в Покровск — видео
Российские оккупанты разрушили стелу на въезде в Покровск Донецкой области. Одну из букв забрали военные для музея войны.
Об этом сообщил военный 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба в Instagram в четверг, 2 января.
Разрушение стелы на въезде в Покровск
"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило к дороге, я остановился и положил ее в багажник", — рассказал военный.
По его мнению, буква должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны.
По словам Вышебабы, "такие обломки истории принадлежат украинской нации и их нельзя выставлять на аукцион".
Напомним, враг пытается осуществить окружение Покровска в Донецкой области. Сейчас этот населенный пункт является самой напряженной точкой на фронте.
Также офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что Покровское направление продолжает быть самым горячим участком фронта.
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