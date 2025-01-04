Бои за Покровск 4 января — военные рассказали о новой тактике россиян и их цели

Российские военные. Фото: росСМИ

Российские войска под Покровском используют тактику продвижения небольшими группами, стараясь избегать боев в городе. Их цель — нарушить логистические цепи и коммуникации украинских сил обороны.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Военные говорят, что оккупанты закрепляются в населенных пунктах к югу от Покровска, постепенно усиливая свои позиции. В то же время они пытаются обойти город, чтобы избежать сложных городских боев.

"Они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах южнее Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой", — сказал Трегубов.

Он подчеркнул, что украинские войска активно противодействуют попыткам продвинуться, нанося удары дронами и высокоточным оружием, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

Наступление российской армии на Покровск. Фото: скриншот

Напомним, с начала года российская армия захватила восемь сел к югу от стратегически важного города Покровск Донецкой области, и, похоже, ее продвижение уже не остановить.

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