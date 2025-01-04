Андрій Білецький про перемир'я з РФ — до яких наслідків воно може призвести

Андрій Білецький. Фото: скриншот

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький вважає, що очікування перемирʼя з Росією демотивує бійців і може негативно впливати на рішення офіцерів. Така ситуація здатна призвести до ще більших втрат.

Про це Білецький сказав у суботу, 4 січня, в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За словами командира, за розповсюдженням інформації про можливе перемир'я в інформаційному просторі може стояти ворог. Він переконаний, що такі розмови демотивують бійців на передовій.

"Є купа людей, які в це [перемирʼя] свято вірять і, відповідно, думають: нам би день простояти, ніч протриматись, як радянський Хлопчиш-Кибальчиш. Вони собі думають, я так розпланую, щоб до кінця січня простояти. Він не закладає можливості подальшого. Він використовує всі ресурси, щоб тут і зараз. А що буде, якщо цього, не дай Боже, не відбудеться в ті строки, які зараз обговорюють?" — сказав Білецький.

За словами командира 3 ОШБр, перемир'я не залежить від українців чи новообраного президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що, перш за все, це рішення російського диктатора Володимири Путіна.

"Але якщо буде перемир'я на будь-яких умовах, в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося модернізацією країни і силового блоку в тому числі… Головне — зайнятися економікою, демографією і технологіями, тому що не буває сильної армії в безлюдній і економічно слабкій країні. Це брехня", — наголосив він.

Білецький зауважив, що зараз треба зосередитись на усуненні системних проблем у війську. За його словами, для цього буде достатньо шість місяців. Командир зауважив, що найголовніше — збереження миру в українському суспільстві.

"Хто більший завойовник, хто більший герой, хто більший волонтер, хто більше любив Україну останні три роки. Якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну — окей, тим чи іншим шляхом візьмемо своє в іншому раунді, коли у Росії будуть проблеми", — акцентував він.

Також в інтерв'ю Білецький заявив, що мобілізація в Україні набула неадекватних форм і через це є неефективною.

Білецький заявив, що Україна мала багато можливостей не втратити Крим. У 2014 році були шанси чинити опір.