Андрей Билецкий о перемирии с РФ — к каким последствиям оно может привести

Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий считает, что ожидание перемирия с Россией демотивирует бойцов и может негативно влиять на решения офицеров. Такая ситуация способна привести к еще большим потерям.

Об этом Билецкий сказал в субботу, 4 января, в интервью Наталье Мосейчук.

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По словам командира, за распространением информации о возможном перемирии в информационном пространстве может стоять враг. Он убежден, что такие разговоры демотивируют бойцов на передовой.

"Есть куча людей, которые в это [перемирие] свято верят и, соответственно, думают: нам бы день простоять, ночь продержаться, как советский Мальчиш-Кибальчиш. Они себе думают, я так распланирую, чтобы до конца января простоять. Он не закладывает возможности дальнейшего. Он использует все ресурсы, чтобы здесь и сейчас. А что будет, если этого, не дай Бог, не произойдет в те сроки, которые сейчас обсуждают?" — сказал Билецкий.

По словам командира 3 ОШБр, перемирие не зависит от украинцев или новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что, прежде всего, это решение российского диктатора Владимира Путина.

"Но если будет перемирие на любых условиях, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока в том числе… Главное — заняться экономикой, демографией и технологиями, потому что не бывает сильной армии в необитаемой и экономически слабой стране. Это ложь", — подчеркнул он.

Билецкий отметил, что сейчас надо сосредоточиться на устранении системных проблем в армии. По его словам, для этого будет достаточно шесть месяцев. Командир заметил, что самое главное — сохранение мира в украинском обществе.

"Кто больший завоеватель, кто больший герой, кто больший волонтер, кто больше любил Украину последние три года. Если мы этого не сделаем, не впадем в анархию, начнем модернизировать страну — окей, тем или иным путем возьмем свое в другом раунде, когда у России будут проблемы", — акцентировал он.

Также в интервью Билецкий заявил, что мобилизация в Украине приобрела неадекватные формы и поэтому является неэффективной.

Билецкий заявил, что Украина имела много возможностей не потерять Крым. В 2014 году были шансы оказать сопротивление.