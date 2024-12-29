Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Вилазять на запах виборів — Жорін пройшовся по інтерв'ю Муженка arrow

Вилазять на запах виборів — Жорін пройшовся по інтерв'ю Муженка

29 грудня 2024 05:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Командир 3 ОШБр Максим Жорін розкритикував інтерв'ю ексголовкома ЗСУ Віктора Муженка
Екскомандир полку АЗОВ, підполковник ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Telegram/Максим Жорін
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін жорстко пройшовся по висловлюваннях ексголовкому ЗСУ Віктора Муженка. Останній дав велике інтерв'ю Радіо Свобода, в якому розкритикував свого колегу — Валерія Залужного, та давав поради Олександру Сирському. 

Про свої враження від інтерв'ю Максим Жорін написав у Telegram.

Читайте також:

В чому Жорін звинуватив Муженка

У своєму дописі заступник командира 3 ОШБр назвав появу перед журналістами Віктора Муженка цинічною. На думку Жоріна, ексголовнокомандувачу ЗСУ неможна було давати слова.

"Судячи з усього, на запах виборів починають вилазити все більш фахові експерти. Мало нинішніх, додались ще й з нафталіном. Але цей випадок особливо цинічний. Тільки за провальну діяльність на посаді головнокомандувача Збройних сил, Муженку взагалі не можна слова давати щодо оцінки ситуації на фронті, якихось рекомендацій і тд", — написав Жорін. 

Вилазять на запах виборів — Жорін пройшовся по інтерв'ю Муженка - фото 1
Повідомлення Максима Жоріна. Фото: Скриншот

Він зазначив, що за часів Муженка в армії панували "совок", бездіяльність, гальмування реформ та розвиток армії за всіма напрямками. 

"Коридор для терористів у Словʼянську, Іловайськ, Дебальцеве, склади в Балаклії та Калинівці, односторонні режими припинення вогню. Можна перераховувати ще безліч "досягнень" за його каденції", — зазначив Жорін. 

Він дорікнув, що й до сьогодні Муженко не поніс жодної відповідальності хоча б з одного такого епізоду. 

Раніше ми повідомляли, що, на думку Муженка, зниження віку для загальної мобілізації може відбутись вже у наступному році. Для цього є декілька основних причин і вони пов'язані з фронтом та діями ТЦК. 

А сам Жорін нещодавно у своєму Telegram-каналі написав, що країнам Європи слід замислитися про власну безпеку. Причиною він назвав той факт, що Росія не шкодує ніяких ресурсів для досягнення власної мети.

ЗСУ Валерій Залужний інтерв'ю війна в Україні фронт Максим Жорін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:22 ТЦК взялись за гірськолижників — йдуть перевірки на Прикарпатті

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

06:10 Майбутня пенсія — розмір виплати за зарплати у 15 тис. грн

06:02 Тарифи на газ у 2025 році — скільки коштуватиме куб

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:01 В Ощадбанку розповіли, хто не отримає "Зимову єПідтримку"

05:28 Вилазять на запах виборів — Жорін пройшовся по інтерв'ю Муженка

05:05 Увага водіям та пішоходам — складний прогноз погоди на сьогодні

04:44 У Чернівцях встановили рекорд з колядки — скільки людей заспівало

04:30 Кому треба пройти перевірку з інвалідністю — в МОЗ пояснили

06:22 ТЦК взялись за гірськолижників — йдуть перевірки на Прикарпатті

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

06:10 Майбутня пенсія — розмір виплати за зарплати у 15 тис. грн

06:02 Тарифи на газ у 2025 році — скільки коштуватиме куб

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:01 В Ощадбанку розповіли, хто не отримає "Зимову єПідтримку"

05:28 Вилазять на запах виборів — Жорін пройшовся по інтерв'ю Муженка

05:05 Увага водіям та пішоходам — складний прогноз погоди на сьогодні

04:44 У Чернівцях встановили рекорд з колядки — скільки людей заспівало

04:30 Кому треба пройти перевірку з інвалідністю — в МОЗ пояснили

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн