Командир 3 ОШБр Максим Жорін розкритикував інтерв'ю ексголовкома ЗСУ Віктора Муженка

Екскомандир полку АЗОВ, підполковник ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Telegram/Максим Жорін

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін жорстко пройшовся по висловлюваннях ексголовкому ЗСУ Віктора Муженка. Останній дав велике інтерв'ю Радіо Свобода, в якому розкритикував свого колегу — Валерія Залужного, та давав поради Олександру Сирському.

Про свої враження від інтерв'ю Максим Жорін написав у Telegram.

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У своєму дописі заступник командира 3 ОШБр назвав появу перед журналістами Віктора Муженка цинічною. На думку Жоріна, ексголовнокомандувачу ЗСУ неможна було давати слова.

"Судячи з усього, на запах виборів починають вилазити все більш фахові експерти. Мало нинішніх, додались ще й з нафталіном. Але цей випадок особливо цинічний. Тільки за провальну діяльність на посаді головнокомандувача Збройних сил, Муженку взагалі не можна слова давати щодо оцінки ситуації на фронті, якихось рекомендацій і тд", — написав Жорін.

Повідомлення Максима Жоріна. Фото: Скриншот

Він зазначив, що за часів Муженка в армії панували "совок", бездіяльність, гальмування реформ та розвиток армії за всіма напрямками.

"Коридор для терористів у Словʼянську, Іловайськ, Дебальцеве, склади в Балаклії та Калинівці, односторонні режими припинення вогню. Можна перераховувати ще безліч "досягнень" за його каденції", — зазначив Жорін.

Він дорікнув, що й до сьогодні Муженко не поніс жодної відповідальності хоча б з одного такого епізоду.

Раніше ми повідомляли, що, на думку Муженка, зниження віку для загальної мобілізації може відбутись вже у наступному році. Для цього є декілька основних причин і вони пов'язані з фронтом та діями ТЦК.

А сам Жорін нещодавно у своєму Telegram-каналі написав, що країнам Європи слід замислитися про власну безпеку. Причиною він назвав той факт, що Росія не шкодує ніяких ресурсів для досягнення власної мети.