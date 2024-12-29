Командир 3 ОШБр Максим Жорін розкритикував інтерв'ю ексголовкома ЗСУ Віктора Муженка

Вилазять на запах виборів — Жорін пройшовся по інтерв'ю Муженка
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін жорстко пройшовся по висловлюваннях ексголовкому ЗСУ Віктора Муженка. Останній дав велике інтерв'ю Радіо Свобода, в якому розкритикував свого колегу — Валерія Залужного, та давав поради Олександру Сирському.
Про свої враження від інтерв'ю Максим Жорін написав у Telegram.
В чому Жорін звинуватив Муженка
У своєму дописі заступник командира 3 ОШБр назвав появу перед журналістами Віктора Муженка цинічною. На думку Жоріна, ексголовнокомандувачу ЗСУ неможна було давати слова.
"Судячи з усього, на запах виборів починають вилазити все більш фахові експерти. Мало нинішніх, додались ще й з нафталіном. Але цей випадок особливо цинічний. Тільки за провальну діяльність на посаді головнокомандувача Збройних сил, Муженку взагалі не можна слова давати щодо оцінки ситуації на фронті, якихось рекомендацій і тд", — написав Жорін.
Він зазначив, що за часів Муженка в армії панували "совок", бездіяльність, гальмування реформ та розвиток армії за всіма напрямками.
"Коридор для терористів у Словʼянську, Іловайськ, Дебальцеве, склади в Балаклії та Калинівці, односторонні режими припинення вогню. Можна перераховувати ще безліч "досягнень" за його каденції", — зазначив Жорін.
Він дорікнув, що й до сьогодні Муженко не поніс жодної відповідальності хоча б з одного такого епізоду.
Раніше ми повідомляли, що, на думку Муженка, зниження віку для загальної мобілізації може відбутись вже у наступному році. Для цього є декілька основних причин і вони пов'язані з фронтом та діями ТЦК.
А сам Жорін нещодавно у своєму Telegram-каналі написав, що країнам Європи слід замислитися про власну безпеку. Причиною він назвав той факт, що Росія не шкодує ніяких ресурсів для досягнення власної мети.
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