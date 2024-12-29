Командир 3 ОШБр Максим Жорин раскритиковал интервью эксголовкома ВСУ Виктора Муженко

Экскомандир полка АЗОВ, подполковник ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин Фото: Telegram/Максим Жорин

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин жестко прошелся по высказываниям эксголовкома ВСУ Виктора Муженко. Последний дал большое интервью Радио Свобода, в котором подверг критике своего коллегу — Валерия Залужного, и давал советы Александру Сырскому.

О своих впечатлениях от интервью Максим Жорин написал в Telegram.

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В своем сообщении заместитель командира 3 ОШБр назвал появление перед журналистами Виктора Муженко циничным. По мнению Жорина, эксглавнокомандующему ВСУ нельзя было давать слова.

"Судя по всему, на запах выборов начинают вылезать все более профессиональные эксперты. Мало нынешних, добавились еще и с нафталином. Но этот случай особенно циничен. Только за провальную деятельность на посту главнокомандующего Вооруженных сил, Муженко вообще нельзя слова давать по оценке ситуации на фронте, каких-то рекомендаций и тд", — написал Жорин.

Сообщение Максима Жорина. Фото: Скриншот

Он отметил, что во времена Муженко в армии царили "совок", бездействие, торможение реформ и развитие армии по всем направлениям.

"Коридор для террористов в Славянске, Иловайске, Дебальцево, склады в Балаклее и Калиновке, односторонние режимы прекращения огня. Можно перечислять еще множество "достижений" при его каденции", — отметил Жорин.

Он упрекнул, что и сегодня Муженко не понес никакой ответственности хотя бы за один такой эпизод.

Ранее мы сообщали, что, по мнению Муженко, снижение возраста для общей мобилизации может произойти уже в следующем году. Для этого есть несколько основных причин, и они связаны с фронтом и действиями ТЦК.

А сам Жорин недавно в своем Telegram-канале написал, что странам Европы следует задуматься о собственной безопасности. Причиной он назвал тот факт, что Россия не жалеет никаких ресурсов для достижения своей цели.