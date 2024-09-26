Война в Украине — бойцы ССО уничтожили российскую бронетехнику и гаубицы

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Бойцы Сил специальных операций обнаружили логистические пути, технику и позиции врага. После этого они нанесли по оккупантам прицельные удары и уничтожили их бронетехнику, гаубицы и полевые арсеналы.

Об этом сообщили в СтратКоме в четверг, 26 сентября, и показали соответствующее видео.

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Работа бойцов ССО по оккупантам

"Что происходит после выявления логистических путей, техники и позиций врага? Большие бабахи", — говорится в сообщении под видео.

Как известно, бойцы ССО уничтожили 152-мм гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, полевые арсеналы и три единицы бронетехники россиян.

Напомним, украинские разведчики показали видео, как эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".

Также бойцы из "Азова" показали настоящие воздушные бои — для уничтожения вражеских беспилотников они применили FPV-дроны.