Война в Украине — бойцы ССО уничтожили российскую бронетехнику и гаубицы

Бойцы ССО высадили в воздух российскую бронетехнику и гаубицы — видео
Бойцы Сил специальных операций обнаружили логистические пути, технику и позиции врага. После этого они нанесли по оккупантам прицельные удары и уничтожили их бронетехнику, гаубицы и полевые арсеналы.
Об этом сообщили в СтратКоме в четверг, 26 сентября, и показали соответствующее видео.
Работа бойцов ССО по оккупантам
"Что происходит после выявления логистических путей, техники и позиций врага? Большие бабахи", — говорится в сообщении под видео.
Как известно, бойцы ССО уничтожили 152-мм гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, полевые арсеналы и три единицы бронетехники россиян.
Напомним, украинские разведчики показали видео, как эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".
Также бойцы из "Азова" показали настоящие воздушные бои — для уничтожения вражеских беспилотников они применили FPV-дроны.
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