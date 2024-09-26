Війна в Україні — бійці ССО знищили російську бронетехніку та гаубиці

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій виявили логістичні шляхи, техніку та позицій ворога. Після цього вони завдали по окупантах прицільних ударів та знищили їхню бронетехніку, гаубиці та польові арсенали.

Про це повідомили у СтратКомі в четвер, 26 вересня, та показали відповідне відео.

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"Що відбувається після виявлення логістичних шляхів, техніки та позицій ворога? Великі бабахи", — йдеться у дописі під відео.

Як відомо, бійці ССО знищили 152-мм гаубиці "МСТА-Б" та Д-20, польові арсенали та три одиниці бронетехніки росіян.⁩

Нагадаємо, українські розвідники показали відео, як ефектно знищили російську гаубицю "МСТА-С".

Також бійці з "Азову" показали справжні повітряні бої — для знищення ворожих безпілотників вони застосували FPV-дрони.