Бойцы Азова показали уничтожение оккупантов на Торецком направлении

Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Бойцы батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" показали уничтожение оккупантов на Торецком направлении. Воины подчеркнули, что дроны найдут вражескую пехоту, технику и вооружение днем и ночью.

Видео опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram во вторник, 7 января.

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Бойцы отметили, что ни один российский оккупант "не будет обделен в это праздничное время года".

Уничтожение оккупанта. Фото: скриншот

На видео можно увидеть подборку поражений захватчиков возле Нью-Йорка в Донецкой области.

Напомним, в декабре 2024 года российские оккупанты понесли большие потери с начала полномасштабного вторжения — 48 670 захватчиков.

Также украинские десантники продемонстрировали, как уничтожали оккупантов с помощью бронетранспортера Stryker 80 в Курской области.