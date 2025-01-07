Бойцы Азова показали уничтожение оккупантов на Торецком направлении

Бойцы Азова показали уничтожение оккупантов на Донетчине — видео
Бойцы батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" показали уничтожение оккупантов на Торецком направлении. Воины подчеркнули, что дроны найдут вражескую пехоту, технику и вооружение днем и ночью.
Видео опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram во вторник, 7 января.
Уничтожение оккупантов в Донецкой области
Бойцы отметили, что ни один российский оккупант "не будет обделен в это праздничное время года".
На видео можно увидеть подборку поражений захватчиков возле Нью-Йорка в Донецкой области.
Напомним, в декабре 2024 года российские оккупанты понесли большие потери с начала полномасштабного вторжения — 48 670 захватчиков.
Также украинские десантники продемонстрировали, как уничтожали оккупантов с помощью бронетранспортера Stryker 80 в Курской области.
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