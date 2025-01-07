Бійці Азову показали знищення окупантів на Торецькому напрямку

Знищення російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Бійці батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали знищення окупантів на Торецькому напрямку. Воїни наголосили, що дрони знайдуть ворожу піхоту, техніку і озброєння вдень і вночі.

Відео опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram у вівторок, 7 січня.

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Бійці наголосили, що жоден російський окупант "не буде обділений в цю святкову пору року".

Знищення окупанта. Фото: скриншот

На відео можна побачити добірку уражень загарбників біля Нью-Йорку в Донецькій області.

Нагадаємо, у грудні 2024 року російські окупанти зазнали найбільші втрати з початку повномасштабного вторгнення — 48 670 загарбників.

Також українські десантники продемонстрували, як знищували окупантів за допомогою бронетранспортера Stryker 80 в Курській області.