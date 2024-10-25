Воины 3-й ОШБр взорвали грузовик с российской пехотой

Российский грузовик. Фото: скриншот с видео

Украинские войска продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, воины Третьей штурмовой уничтожили грузовик с вражеской пехотой и российский бронеавтомобиль "Тигр".

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 25 октября.

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Во время ночного вылета дронов защитники из Третьей штурмовой подстрелили вражеский бронеавтомобиль "Тигр" и три грузовика.

"Один из них был начинен оккупантами. Следующую группу пехоты поразили в поле", — уточнили в 3-й ОШБр.

На видео видно, как воины с помощью FPV уничтожают одну за другой единицы российской техники.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, сегодня ночью Силы обороны Украины поразили российский ЗРК "Бук-М3" в Луганской области. Также была уничтожена радиолокационная станция к комплексу.

Кроме того, бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожили два российских танка и МТ-ЛБ.