Воїни 3-ї ОШБр підірвали вантажівку з російською піхотою

Бійці 3-ї ОШБр вдарили по техніці та піхоті ворога — відео
Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Третьої штурмової знищили вантажівку з ворожою піхотою і російський бронеавтомобіль "Тигр".
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.
Знищення російської техніки
Під час нічного вильоту дронів захисники з Третьої штурмової вполювали ворожий бронеавтомобіль "Тигр" та три вантажівки.
"Одна з них була начинена окупантами. Наступну групу піхоти уразили в полі", — уточнили в 3-й ОШБр.
На відео видно, як воїни за допомогою FPV одну за одною знищують одиниці російської техніки.
Нагадаємо, сьогодні вночі Сили оборони України уразили російський ЗРК "Бук-М3" у Луганській області. Також було знищено радіолокаційну станцію до комплексу.
Крім того, бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили два російські танки та МТ-ЛБ.
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