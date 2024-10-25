Воїни 3-ї ОШБр підірвали вантажівку з російською піхотою

Російська вантажівка. Фото: скриншот з відео

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Третьої штурмової знищили вантажівку з ворожою піхотою і російський бронеавтомобіль "Тигр".

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.

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Знищення російської техніки

Під час нічного вильоту дронів захисники з Третьої штурмової вполювали ворожий бронеавтомобіль "Тигр" та три вантажівки.

"Одна з них була начинена окупантами. Наступну групу піхоти уразили в полі", — уточнили в 3-й ОШБр.

На відео видно, як воїни за допомогою FPV одну за одною знищують одиниці російської техніки.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, сьогодні вночі Сили оборони України уразили російський ЗРК "Бук-М3" у Луганській області. Також було знищено радіолокаційну станцію до комплексу.

Крім того, бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили два російські танки та МТ-ЛБ.