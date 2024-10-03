Из-за нехватки бойцов и превосходства врага в живой силе, артиллерии и дронах пришлось покинуть Угледар, рассказал военный из 72-й ОМБр

Паспорт Украины на руинах Угледара. Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Как известно, ВСУ покинули Угледар после двух лет обороны города. Это было сделано для сохранения жизней военных, местных жителей эвакуировали, однако уже сейчас бойцы Сил обороны Украины делятся собственными мыслями, почему пришлось отступать.

Издание "Слідство.Інфо" взяло анонимное интервью у одного из военных из 72-й бригады ВСУ, державшей оборону города.

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Такое сегодня утро в Угледаре.



Ситуация критическая, хотя воины 72 бригады и делают больше, чем способный человек.



В ближайшие дни враг захватит Угледар.

И, кажется, на высшем уровне не совсем понимают, какая сейчас оперативная ситуация. pic.twitter.com/XihEunzTx7 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 24, 2024

Он рассказал, что его часть почти за два года с начала дислокации в этом районе не имела ротации. Поэтому превратилась в небоеспособную единицу.

По словам военного, из 350 по штату осталось людей на один взвод — до 30. Чтобы удерживать полосу в 2-3 километра было где-то 14-18 человек, чего крайне мало.

"Наша бригада стерлась в ноль. Раз в три месяца нам приходило пополнение 25 новобранцев, в основном это были "деды50+". Их плохо готовили в "учебках", тактическую медицину они не знали, как и что такое гранатомет-пулемет. Приходилось их обучать прямо на месте, но ведь было очень мало времени", — рассказал этот военный.

Кроме этого, у окупантов появилось преимущество в артиллерии и дронах. Россияне также начали дистанционно минировать все подъездные дороги в передний край.

"Да, пехота у них — бомжи, но есть преимущество в средствах и количестве. У нас просто уже никем и нечем было воевать", — отметил боец ВСУ.

Военный считает, что, возможно, ВСУ удержали бы Угледар, если бы провели ротацию и прислали подготовленных бойцов, которые не боялись бы держать "передок".

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

А еще сообщалось, что ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.