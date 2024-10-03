Через нестачу бійців та перевагу ворога в живій силі, артилерії та дронах довелось залишити Вугледар, розповів військовий з 72-ї ОМБр

Паспорт України на руїнах Вугледару. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Як відомо, ЗСУ покинули Вугледар після двох років оборони цього міста. Це було зроблено для збереження життів військових, місцевих мешканців евакуювали, проте вже зараз бійці Сил оборони України діляться власними думками, чому довелось відступати.

Видання "Слідство.Інфо" взяло анонімне інтерв'ю в одного з військових з 72-ї бригади ЗСУ, яка тримала оборону міста.

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Такий сьогодні ранок у Вугледарі.



Ситуація критична, хоча воїни 72 бригади і роблять більше, аніж здатна людина.



Найближчими днями ворог захопить Вугледар.

І, здається, на вищому рівні не зовсім розуміють, яка там нині оперативна ситуація. pic.twitter.com/XihEunzTx7 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 24, 2024

Він розповів, що його частина майже за два роки з початку дислокації в цьому районі не мала ротації. Тому перетворилась на небоєздатну одиницю.

За словами військового, із 350 по штату залишилось людей на один взвод — до 30. Щоб утримувати смугу із 2-3-х кілометрів було десь 14-18 людей, чого вкрай мало.

"Наша бригада стерлась у нуль. Раз на три місяці нам приходило поповнення 25 новобранців, здебільшого це були "діди 50+". Їх погано готували в "учебках", тактичну медицину вони не знали, як і що таке гранатомет-кулемет. Нам всьому доводилось їх навчати прямо на місці, але ж було в обмаль часу", — розповів цей військовий.

Крім цього, в окупантів з'явилась перевага в артилерії та дронах. Росіяни також почали дистанційно мінувати всі під’їзні дороги до переднього краю.

"Так, піхота в них — бомжі, але є перевага в засобах і кількості. У нас просто вже ніким і нічим було воювати", — зазначив боєць ЗСУ.

Військовий вважає, що, можливо, ЗСУ втримали б Вугледар, якби провели ротацію та прислали підготовлених бійців, які б не боялись тримати "передок".

Нагадаємо, 1 жовтня інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate показала, що російські війська захопили Вугледар. Також про наближення військ до міста попереджав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

А ще повідомлялось, що ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ.