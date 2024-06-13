Работа в "Азове" — обещают зарплату до 125 000 грн психологу

Бойцы бригады спецназначения "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада спецназначения "Азов" нуждается в психологах, ведь расширяет отдел психологического сопровождения для более эффективной работы. Специалистам обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 11 июня.

Читайте также:

Вакансия психолога в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Работа в армии для психолога

В обязанности психолога в бригаде "Азов" входит психодиагностика, психопрофилактическая работа, психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги), психологические консультации и психокоррекционная работа с бойцами, кризисная психологическая помощь, работа с людьми с признаками боевых психических травм, ГСР, ПТСР, а также ведение документации и отчетности.

Кроме того, работа военного психолога предусматривает служебные командировки в зону боевых действий, что будет оплачиваться в размере 3300 грн/день.

Требования к кандидату на должность таковы:

наличие полного базового психологического образования;

опыт работы по специальности;

личная психологическая готовность и обладание специальными знаниями, практическими навыками по оказанию психологической помощи военным и их семьям;

наличие офицерского военного звания является приоритетным при выборе кандидатов.

Военный общается с психологом. Фото: freepik.com

Азовцы предлагают следующие условия работы:

достойное ежемесячное материальное обеспечение — 25 000-125 000 грн;

обеспечение вещевым имуществом и питанием;

отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу;

достойное отношение командиров;

собственная патронатная служба, сопровождение и помощь в случае ранений;

военная служба по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет, или по желанию) в Нацгвардии, что предусматривает готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях.

Работа в "Азове" — какие специалисты нужны

Напомним, что бригада нуждается в начальнике склада, что должен принимать и выдавать имущество на склад и со склада, а также обеспечивать его качественное хранение. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет дизелистов-военнослужащих, умеющих ремонтировать двигатели и топливную арматуру. Платить обещают 25-125 тысяч гривен.

Добавим, что также бойцы приглашают на работу специалиста, имеющего высшее экономическое образование, который разбирается в бухгалтерском и налоговом учете и имеет опыт проведения аудиторских проверок и ревизий. Денежное довольствие от 25 000 до 125 000 гривен в месяц.