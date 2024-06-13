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"Азов" потребує підкріплення — яким цивільним фахівцям обіцяють платити до 125 000 грн

13 червня 2024 03:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота в "Азові" — обіцяють зарплату до 125 000 грн психологу
Бійці бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" потребує психологів, адже розширює відділ психологічного супроводження для більш ефективної роботи. Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 11 червня. 

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Вакансія психолога у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Робота у війську для психолога

До обов'язків психолога у бригаді "Азов" входить психодіагностика, психопрофілактична робота, психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги), психологічні консультації та психокорекційна робота з бійцями, кризова психологічна допомога, робота з людьми з ознаками бойових психічних травм, ГСР, ПТСР, а також ведення документації та звітності.

Крім того, робота військового психолога передбачає службові відрядження у зону бойових дій, що оплачуватиметься у розмірі 3300 грн/день.

Вимоги до кандидата на посаду такі:

  • наявність повної базової психологічної освіти;
  • досвід роботи за фахом;
  • особиста психологічна готовність та володіння спеціальними знаннями, практичними навичками з надання психологічної допомоги військовим та їх родинам;
  • наявність офіцерського військового звання є пріоритетною при виборі кандидатів.
Як у "Азові" влаштуватися військовим психологом
Військовий спілкується з психологом. Фото: freepik.com

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

  • гідне щомісячне матеріальне забезпечення — 25 000-125 000 грн;
  • забезпечення речовим майном та харчуванням;
  • відпустка 30+10 днів з правом виїзду за кордон;
  • гідне ставлення командирів;
  • власна патронатна служба, супровід і допомога у випадку поранень;
  • військова служба за мобілізацією або контрактом (вік до 27 років, або за бажанням) у Нацгвардії, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах.

Робота у "Азові" — які спеціалісти потрібні

Нагадаємо, що бригада потребує начальника складу, який мусить приймати та видавати майно на склад та зі складу, а також забезпечувати його якісне зберігання. Фахівцю обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає дизелістів-військовослужбовців, які вміють ремонтувати двигуни та паливну арматуру. Платити обіцяють 25–125 тисяч гривень.

Додамо, що також бійці запрошують на роботу спеціаліста, який має вищу економічну освіту, розбирається у бухгалтерському та податковому обліку та має досвід проведення аудиторських перевірок і ревізій. Грошове забезпечення від 25 000 до 125 000 гривень на місяць. 

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