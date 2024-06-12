Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальнику складу

Бійці полку "Азов". Фото ілюстративне: horyn.info

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи начальника складу. Фахівцю обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 11 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки начальника складу

Начальник складу мусить приймати та видавати майно на склад та зі складу, забезпечувати його якісне зберігання, а також вести складську документацію.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують кандидатів, які на високому рівні володіють Microsoft Word та Excel і готові проходити службу в зоні бойових дій. Досвід роботи начальником складу буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібні дизелісти. Такі фахівці повинні вміти ремонтувати двигуни та паливну арматуру. Заробити на цій посаді можна до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає у свої лави внутрішніх аудиторів. На посаду можуть претендувати фахівці, які знають нюанси бухгалтерського та податкового обліку. Зарплата — до 125 тисяч гривень.