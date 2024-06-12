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В полку "Азов" появилась вакансия на руководящую должность — кто нужен на фронте

12 июня 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает начальнику склада
Бойцы полка "Азов". Фото иллюстративное: horyn.info
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения начальника склада. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 11 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности начальника склада

Начальник склада должен принимать и выдавать имущество на склад и со склада, обеспечивать его качественное хранение, а также вести складскую документацию.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают кандидатов, которые на высоком уровне владеют Microsoft Word и Excel и готовы проходить службу в зоне боевых действий. Опыт работы начальником склада будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны дизелисты. Такие специалисты должны уметь ремонтировать двигатели и топливную арматуру. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды внутренних аудиторов. На должность могут претендовать специалисты, знающие нюансы бухгалтерского и налогового учета. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

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мобилизация
полк "Азов"
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