Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает начальнику склада

В полку "Азов" появилась вакансия на руководящую должность — кто нужен на фронте
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения начальника склада. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 11 июня.
Что входит в обязанности начальника склада
Начальник склада должен принимать и выдавать имущество на склад и со склада, обеспечивать его качественное хранение, а также вести складскую документацию.
Какие требования к кандидату на должность
На работу приглашают кандидатов, которые на высоком уровне владеют Microsoft Word и Excel и готовы проходить службу в зоне боевых действий. Опыт работы начальником склада будет преимуществом.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны дизелисты. Такие специалисты должны уметь ремонтировать двигатели и топливную арматуру. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.
Также "Азов" ищет в свои ряды внутренних аудиторов. На должность могут претендовать специалисты, знающие нюансы бухгалтерского и налогового учета. Зарплата — до 125 тысяч гривен.
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