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Ремонт дизельних автівок — у полку "Азов" є вакансія із зарплатою до 125 тисяч гривень

11 червня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям дизелістам
Бійці полку "Азов". Фото ілюстративне: tsn.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У батальйонах та інших підрозділах бригади спецпризначення "Азов" бракує дизелістів-військовослужбовців. Потрібні люди, які вміють ремонтувати двигуни та паливну арматуру. Платити обіцяють 25–125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 7 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки дизеліста в "Азов"

Дизеліст-військовослужбовець — фахівець, який регулює та ремонтує паливну апаратуру дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки та спецтехніки. Також він здійснює ремонт дизельних двигунів сільськогосподарської техніки та спецтехніки, відповідає за технічне обслуговування, розбирає, миє, чистить агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людину, яка знає конструкцію автомобіля, його вузлів та основи техніки безпеки, уважна до деталей. Також бажано мати досвід роботи на аналогічній посаді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібні внутрішні аудитори. Такі фахівці мають знати нюанси бухгалтерського та податкового обліку. За місяць на цій посаді можна заробити до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає у свої лави автоелектриків. На посаду можуть претендувати фахівці, які знають основні принципи роботи електричних систем авто. Щомісяця платитимуть до 125 тисяч гривень.

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мобілізація
армія
Нацгвардія
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робота

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