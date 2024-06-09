Як потрапити в "Азов" — вакансія автоелектрика без бойового досвіду

Ремонт авто для армії — кого "Азов" запрошує на роботу без бойового досвіду
Легендарна бригада "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Шукають фахівців із відповідним досвідом роботи від одного року та відповідними знаннями й уміннями. Обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.
Вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 7 червня.
Автоелектрик в "Азові"
Так, азовці потребують фахівців у такі підрозділи:
- інженерно-саперну роту,
- танкову роту,
- тилове забезпечення,
- бригадну артилерійську групу.
Окрім досвіду роботи, важливо, щоб кандидат на посаду знав основні принципи роботи електричних систем авто, вмів самостійно діагностувати та виправляти несправності, працювати зі спеціалізованим обладнанням, а також бути відповідальним, уважним та мати бажання вдосконалювати свої навички.
Серед основних обов'язків автоелектрика такі:
- діагностика та виправлення несправностей в системах авто;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Натомість бійці пропонують:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000 грн;
- можливість переведення для чинних військових;
- у разі виконання обов’язків в зоні бойових дій нараховуватиметься надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Робота в бригаді "Азов"
Нагадаємо, що "Азову" потрібні люди, які вміють керувати бензовозами. Шукають фахівців з досвідом роботи від двох років та посвідченням категорії С та Е, знаннями правил дорожнього руху та техніки безпеки. Водіям обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.
Також бригада шукає у свої батальйони та інші підрозділи моториста, який знає конструкції автомобілів та їхніх вузлів, а також основи техніки безпеки. Фахівцю обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.
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