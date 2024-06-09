Як потрапити в "Азов" — вакансія автоелектрика без бойового досвіду

Бійці бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарна бригада "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Шукають фахівців із відповідним досвідом роботи від одного року та відповідними знаннями й уміннями. Обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.

Вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 7 червня.

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Автоелектрик в "Азові"

Так, азовці потребують фахівців у такі підрозділи:

інженерно-саперну роту,

танкову роту,

тилове забезпечення,

бригадну артилерійську групу.

Окрім досвіду роботи, важливо, щоб кандидат на посаду знав основні принципи роботи електричних систем авто, вмів самостійно діагностувати та виправляти несправності, працювати зі спеціалізованим обладнанням, а також бути відповідальним, уважним та мати бажання вдосконалювати свої навички.

Автоелектрик проводить діагностику авто. Фото: freepik.com

Серед основних обов'язків автоелектрика такі:

діагностика та виправлення несправностей в системах авто;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Натомість бійці пропонують:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000 грн;

можливість переведення для чинних військових;

у разі виконання обов’язків в зоні бойових дій нараховуватиметься надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Робота в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азову" потрібні люди, які вміють керувати бензовозами. Шукають фахівців з досвідом роботи від двох років та посвідченням категорії С та Е, знаннями правил дорожнього руху та техніки безпеки. Водіям обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

Також бригада шукає у свої батальйони та інші підрозділи моториста, який знає конструкції автомобілів та їхніх вузлів, а також основи техніки безпеки. Фахівцю обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.