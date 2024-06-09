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Ремонт авто для армії — кого "Азов" запрошує на роботу без бойового досвіду

9 червня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як потрапити в "Азов" — вакансія автоелектрика без бойового досвіду
Бійці бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна бригада "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Шукають фахівців із відповідним досвідом роботи від одного року та відповідними знаннями й уміннями. Обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.

Вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 7 червня.

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Вакансія автоелектрика в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Автоелектрик в "Азові"

Так, азовці потребують фахівців у такі підрозділи:

  • інженерно-саперну роту,
  • танкову роту,
  • тилове забезпечення,
  • бригадну артилерійську групу.

Окрім досвіду роботи, важливо, щоб кандидат на посаду знав основні принципи роботи електричних систем авто, вмів  самостійно діагностувати та виправляти несправності, працювати зі спеціалізованим обладнанням, а також бути відповідальним, уважним та мати бажання вдосконалювати свої навички.

Робота в "Азові" — вакансії без бойового досвіду
Автоелектрик проводить діагностику авто. Фото: freepik.com

Серед основних обов'язків автоелектрика такі:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах авто;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Натомість бійці пропонують:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000 грн;
  • можливість переведення для чинних військових;
  • у разі виконання обов’язків в зоні бойових дій нараховуватиметься надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Робота в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азову" потрібні люди, які вміють керувати бензовозами. Шукають фахівців з досвідом роботи від двох років та посвідченням категорії С та Е, знаннями правил дорожнього руху та техніки безпеки. Водіям обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

Також бригада шукає у свої батальйони та інші підрозділи моториста, який знає конструкції автомобілів та їхніх вузлів, а також основи техніки безпеки. Фахівцю обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

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