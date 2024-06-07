Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує мотористам

Мотористи. Фото ілюстративне: silikon-mag.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи моториста. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 31 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки моториста в "Азов"

Моторист повинен проводити ремонтні й діагностичні роботи та планові технічні огляди автомобілів. Також серед його обов'язків: ремонт мотора й підвісок, заміна ременів ГРМ, рідин АКПП, ГУР, гальмівної та охолоджуючої, зчеплення.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть фахівця, який знає конструкції автомобілів та їхніх вузлів, а також основи техніки безпеки. Від фахівця очікують уважності до деталей та орієнтації на результат. Бажано мети досвід роботи на аналогічній посаді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (залежно від поставленого завдання і регіону роботи: у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає операційну медсестру, яка має середню освіту та досвід роботи за спеціальністю. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні пілоти FVP-дронів, які вміють керувати FVP-дронами, знають BetaFlight, INAV та SpeedyBee. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.