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В полку "Азов" нужны специалисты, которые умеют ремонтировать моторы автомобилей — условия труда

7 июня 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мотористам
Мотористы. Фото иллюстративное: silikon-mag.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения моториста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 31 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности моториста в "Азове"

Моторист должен производить ремонтные и диагностические работы и плановые технические осмотры автомобилей. Также среди его обязанностей: ремонт мотора и подвесок, замена ремней ГРМ, жидкостей АКПП, ГУР, тормозной и охлаждающей, сцепления.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут специалиста, знающего конструкции автомобилей и их узлов, а также основы техники безопасности. От специалиста ожидают внимательности к деталям и ориентации на результат. Желательно иметь опыт работы на аналогичной должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет операционную медсестру, имеющую среднее образование и опыт работы по специальности. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназа "Азов" нужны пилоты FVP-дронов, которые умеют управлять FVP-дронами, знают BetaFlight, INAV и SpeedyBee. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

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армия
Нацгвардия
полк "Азов"
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