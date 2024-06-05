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Хто ідеальний кандидат на посаду пілота FPV-дрона — в "Азові" назвали ключові вимоги

5 червня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота в "Азов" — що треба, щоб стати пілотом FPV-дрона
Пілот FPV-дрона. Фото: vctr.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" потребує в батальйони та інші підрозділи пілота FPV-дрона. На цю посаду ідеально підійде кандидат, який вміло пілотує FPV-дронами, знає BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива", а також перевагою буде досвід військової служби.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 31 травня.

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Скриншот вакансії пілот FPV-дрона у бригаді "Азов" на сайті Work.ua

Пілот FPV-дрона в бригаді "Азов"

Фахівець в "Азові" повинен займатися пілотуванням FPV-дронів, а також їх налаштуванням, збіркою та ремонтом.

Що треба, щоб стати пілотом FPV-дрона
Пілот FPV-дрона в "Азові". Фото: facebook.com/azov.media4308

Вимоги до кандидата на посаду пілота FPV-дрона передбачають:

  • впевнене пілотування FPV-дронів;
  • знання програмного забезпечення BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива";
  • досвід роботи з паяльником буде перевагою;
  • досвід військової служби буде перевагою.

Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію або службу за контрактом, можливість переведення чинних військових, зарплату від 25 до 125 тисяч гривень, а також надбавку 3300 грн/день у разі виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Чим займається пілот FPV-дрона
Пілот FPV-дрона в "Азові". Фото: facebook.com/azov.media4308

Які ще спеціалісти потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бригада шукає пожежного-водія, який має досвід роботи на пожежній службі, брав участь у ліквідації пожеж та готовий до роботи в зоні бойових дій. 

Також "Азов" потребує механіка-радіотелеграфіста, який розбирається у радіообладнанні, вміє його ремонтувати, а також знає і розпізнає радіодані, позивні, сигнали оповіщення.

Додамо, що наразі в лавах захисників країни служать понад 60 тисяч жінок, зокрема в "Азові", попри те, що в бригаді відповідних вакансій небагато. Азовець на позивний "Тара" розповів, які посади займають жінки в лавах ЗСУ та як туди потрапити.

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війна в Україні
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