Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує пожежним-водіям

Працівник ДСНС біля пожежної автівки. Фото ілюстративне: rozmova.wordpress.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи пожежного-водія, військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 28 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки пожежника-водія в "Азові"

Пожежний-водій відповідає за експлуатацію та обслуговування пожежного автомобіля, мусить підтримувати протипожежний стан на території відповідальності, приймати участь у ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Також він має вміти впевнено керувати пожежним автомобілем за різних умов на дорогах і за будь-якої погоди, дотримуючись правил дорожнього руху та інструкції з експлуатації пожежного автомобіля, та довозити особовий склад до місця виклику.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують громадян України, які мають досвід роботи на пожежній службі, брали участь у ліквідації пожеж та готові до роботи в зоні бойових дій. Фахівці повинні мати хороший стан здоров'я та фізичної підготовки. Посаду можуть обійняти лише люди, в яких немає непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи (за перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави механіків-радіотелефоністів, які знаються на радіообладнанні та вміють його ремонтувати. Таким фахівцям обіцяють грошове забезпечення до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні зварювальники. Кандидати на посаду повинні мати досвід роботи з різними видами зварювання. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.