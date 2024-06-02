Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовослужбовці бригади "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

В "Азові" шукають механіка-радіотелеграфіста, який розбирається у радіообладнанні, вміє його ремонтувати, а також знає і розпізнає радіодані, позивні, сигнали оповіщення. Грошове забезпечення військового радіотелеграфіста залежить від місця служби і може сягати 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 31 травня.

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Обов'язки механіка-радіотелеграфіста у бригаді "Азов"

Радіотелеграфіст відповідальний за технічна діагностику, ремонт засобів радіозв'язку. За необхідності військовий, який обійме цю посаду, має орієнтуватися на місцевості за картою, приладами топоприв’язки і без них.

Список обов'язків:

забезпечувати безперебійну роботу обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів;

розгортати засоби зв’язку, готувати їх до роботи;

своєчасно і чітко передавати розпорядження, команди, сигнали;

проводити технічну підтримку для захисту радіозасобів від радіоперешкод;

займатися діагностикою технічного стану і справності засобів зв’язку.

Вакансія механіка-радіотелеграфіста у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Спеціалісту пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "зварювальник". У спеціаліста має бути досвід робити з різними видами зварювання. Також легендарна бригада шукає в свої батальйони та інші підрозділи інструктора з гуманітарної підготовки особового складу.