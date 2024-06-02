Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

В Азове есть вакансия для мужчины, который разбирается в радиосвязи и знает азбуку Морзе
В "Азове" ищут механика-радиотелеграфиста, который разбирается в радиооборудовании, умеет его ремонтировать, а также знает и распознает радиоданные, позывные, сигналы оповещения. Денежное обеспечение военного радиотелеграфиста зависит от места службы и может достигать 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 31 мая.
Обязанности механика-радиотелеграфиста в бригаде "Азов"
Радиотелеграфист ответствененный за техническую диагностику, ремонт средств радиосвязи. При необходимости военный, занимающий эту должность, должен уметь ориентироваться на местности с помощью карты или по приборам топопривязки, а также без них.
Список обязанностей:
- обеспечивать бесперебойную работу оборудования и систем связи подачи команд, распоряжений, сигналов;
- разворачивать средства связи, готовить их к работе;
- своевременно и верно передавать распоряжения, команды, сигналы;
- проводить техническую поддержку защиты радиосредств от радиопомех;
- заниматься диагностикой технического состояния и исправности средств связи.
Специалисту предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата — 3 300 грн/день.
Какие еще работники нужны "Азову"
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