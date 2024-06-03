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В полку "Азов" появилась вакансия пожарного-водителя — какие условия труда

3 июня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает пожарным-водителям
Работник ГСЧС возле пожарного автомобиля. Фото иллюстративное: rozmova.wordpress.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и других подразделения пожарного-водителя, военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 28 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности пожарного-водителя в "Азове"

Пожарный-водитель отвечает за эксплуатацию и обслуживание пожарного автомобиля, должен поддерживать противопожарное состояние на территории ответственности, принимать участие в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Также он должен уметь уверенно управлять пожарным автомобилем при разных условиях на дорогах и в любую погоду, соблюдая правила дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля, и довозить личный состав до места вызова.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают граждан Украины, которые имеют опыт работы на пожарной службе, участвовали в ликвидации пожаров и готовы к работе в зоне боевых действий. Специалисты должны иметь хорошее состояние здоровья и физическую подготовку. Должность могут занять только люди, у которых нет непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы (за пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды механиков-радиотелефонистов, которые разбираются в радиооборудовании и умеют его ремонтировать. Таким специалистам обещают денежное обеспечение до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны сварщики. Кандидаты на должность должны иметь опыт работы с разными видами сварки. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

фронт
мобилизация
Нацгвардия
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