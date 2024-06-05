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Кто идеальный кандидат на должность пилота FPV-дрона — в "Азове" назвали ключевые требования

5 июня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа в "Азов" — что нужно, чтобы стать пилотом FPV-дрона
Пилот FPV-дрона. Фото: vctr.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарная бригада спецназначения "Азов" нуждается в батальонах и других подразделениях пилота FPV-дрона. На эту должность идеально подойдет кандидат, который умело пилотирует FPV-дронами, знает BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива", а также преимуществом будет опыт военной службы.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 31 мая.

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Скриншот вакансии пилот FPV-дрона в бригаде "Азов" на сайте Work.ua

Пилот FPV-дрона в бригаде "Азов"

Специалист в "Азове" должен заниматься пилотированием FPV-дронов, а также их настройкой, сборкой и ремонтом.

Что нужно, чтобы стать пилотом FPV-дрона
Пилот FPV-дрона в "Азове". Фото: facebook.com/azov.media4308

Требования к кандидату на должность пилота FPV-дрона предусматривают:

  • уверенное пилотирование FPV-дронов;
  • знание программного обеспечения BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива";
  • опыт работы с паяльником будет преимуществом;
  • опыт военной службы будет преимуществом.

Азовцы предлагают официальную мобилизацию или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, зарплату от 25 до 125 тысяч гривен, а также надбавку 3300 грн/день в случае выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Чем занимается пилот FPV-дрона
Пилот FPV-дрона в "Азове". Фото: facebook.com/azov.media4308

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригада ищет пожарного-водителя, имеющего опыт работы на пожарной службе, который принимал участие в ликвидации пожаров и готов к работе в зоне боевых действий.

Также "Азов" нуждается в механике-радиотелеграфисте, который разбирается в радиооборудовании, умеет его ремонтировать, а также знает и распознает радиоданные, позывные, сигналы оповещения.

Добавим, что в рядах защитников страны служат более 60 тысяч женщин, в том числе в "Азове", несмотря на то, что в бригаде соответствующих вакансий немного. Азовец на позывной "Тара" рассказал, какие должности занимают женщины в рядах ВСУ и как туда попасть.

мобилизация
война в Украине
дроны
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Рекрутинг
FPV-дроны
війна
полк "Азов"
работа

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