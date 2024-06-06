Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Жіноча вакансія в полку Азов — кого шукають військові
У бригаді спецпризначення "Азов" шукають операційну медсестру з середньою медичною освітою та досвідом роботи. Після призову до ЗСУ жінка-медик працюватиме на стабілізаційному пункті в складі операційної бригади. Грошове забезпечення на цій посаді до 120 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 4 червня.
Обов'язки операційної медсестри у бригаді "Азов"
Також у кандидата має бути досвід роботи з пацієнтами, котрі потребують невідкладного лікування.
Список обов'язків:
- робота на стабілізаційному пункті в складі операційної бригади;
- надання невідкладної медичної допомоги під час евакуації поранених;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- організація робочого простору на стабілізаційному пункті.
Після успішної співбесіди медику пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.
Які ще працівники потрібні "Азову"
Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "пілот FPV-дрона". Ідеально підійде кандидат, який вміло пілотує FPV-дронами, знає BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Також легендарна бригада шукає в свої батальйони та інші підрозділи водія-пожежника.
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