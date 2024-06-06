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Жіноча вакансія в полку Азов — кого шукають військові

6 червня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Жінка-медик у бригаді "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У бригаді спецпризначення "Азов" шукають операційну медсестру з середньою медичною освітою та досвідом роботи. Після призову до ЗСУ жінка-медик працюватиме на стабілізаційному пункті в складі операційної бригади. Грошове забезпечення на цій посаді до 120 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 4 червня. 

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Обов'язки операційної медсестри у бригаді "Азов"

Також у кандидата має бути досвід роботи з пацієнтами, котрі потребують невідкладного лікування. 

Список обов'язків:

  • робота на стабілізаційному пункті в складі операційної бригади;
  • надання невідкладної медичної допомоги під час евакуації поранених;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • організація робочого простору на стабілізаційному пункті.
Вакансія операційної медсестри у бригаді "Азов"
Вакансія операційної медсестри у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Після успішної співбесіди медику пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "пілот FPV-дрона". Ідеально підійде кандидат, який вміло пілотує FPV-дронами, знає BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Також легендарна бригада шукає в свої батальйони та інші підрозділи водія-пожежника.

вакансії
військовослужбовці
мобілізація
медсестри
військова підготовка
Рекрутинг
полк "Азов"

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