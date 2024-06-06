Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Жінка-медик у бригаді "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

У бригаді спецпризначення "Азов" шукають операційну медсестру з середньою медичною освітою та досвідом роботи. Після призову до ЗСУ жінка-медик працюватиме на стабілізаційному пункті в складі операційної бригади. Грошове забезпечення на цій посаді до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 4 червня.

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Також у кандидата має бути досвід роботи з пацієнтами, котрі потребують невідкладного лікування.

Список обов'язків:

робота на стабілізаційному пункті в складі операційної бригади;

надання невідкладної медичної допомоги під час евакуації поранених;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Вакансія операційної медсестри у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Після успішної співбесіди медику пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "пілот FPV-дрона". Ідеально підійде кандидат, який вміло пілотує FPV-дронами, знає BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Також легендарна бригада шукає в свої батальйони та інші підрозділи водія-пожежника.