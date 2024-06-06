Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Женская вакансия в полку Азов — кого ищут военные arrow

Женская вакансия в полку Азов — кого ищут военные

6 июня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Женщина-медик в бригаде "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В бригаде спецназначения "Азов" ищут операционную медсестру со средним медицинским образованием и опытом работы. После призыва в ВСУ женщина-медик будет работать на стабилизационном пункте в составе операционной бригады. Денежное довольствие на этой должности до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 4 июня.

Читайте также:

Обязанности операционной медсестры в бригаде "Азов"

Также у кандидата должен быть опыт работы с пациентами, нуждающимися в неотложном лечении.

Список обязанностей:

  • работа на стабилизационном пункте в составе операционной бригады;
  • оказание неотложной медицинской помощи во время эвакуации раненых;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • организация рабочего места на стабилизационном пункте.
Вакансия операционной медсестры в бригаде "Азов"
Вакансия операционной медсестры в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

После успешного собеседования медику предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За службу в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "пилот FPV-дрона". Идеально подойдет кандидат, который умело управляет FPV-дронами, знает BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Также легендарная бригада ищет для своих батальонов и других подразделений водителя-пожарного.

вакансии
военнослужащие
мобилизация
медсестры
военная подготовка
Рекрутинг
полк "Азов"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня