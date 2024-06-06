Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Женская вакансия в полку Азов — кого ищут военные
В бригаде спецназначения "Азов" ищут операционную медсестру со средним медицинским образованием и опытом работы. После призыва в ВСУ женщина-медик будет работать на стабилизационном пункте в составе операционной бригады. Денежное довольствие на этой должности до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 4 июня.
Обязанности операционной медсестры в бригаде "Азов"
Также у кандидата должен быть опыт работы с пациентами, нуждающимися в неотложном лечении.
Список обязанностей:
- работа на стабилизационном пункте в составе операционной бригады;
- оказание неотложной медицинской помощи во время эвакуации раненых;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- организация рабочего места на стабилизационном пункте.
После успешного собеседования медику предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За службу в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.
Какие еще работники нужны "Азову"
Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "пилот FPV-дрона". Идеально подойдет кандидат, который умело управляет FPV-дронами, знает BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Также легендарная бригада ищет для своих батальонов и других подразделений водителя-пожарного.
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