Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям бензовоза

Військовий за кермом бензовоза. Фото ілюстративне: novosti-n.org

У батальонах та інших підрозділах бригади спецпризначення "Азов" потрібні люди, які вміють керувати бензовозами. Водіям обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 7 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що повинен робити водій бензовоза в полку "Азов"

Обов'язки водія бензовоза:

підготовка та огляд АТС перед від'їздом;

керування АТС;

прийом нафтопродуктів на базах зберігання;

контроль якості при прийомі нафтопродуктів;

забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;

забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;

доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;

правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

Вимоги до кандидатів

Посаду можуть обійняти громадяни України, які мають від двох років досвіду роботи водієм бензовоза та посвідчення категорії С та Е, знають правила дорожнього руху та техніки безпеки, а також готові до роботи в зоні бойових дій. Потрібні відповідальні, уважні до деталей і здорові люди, які не мають шкідливих звичок та непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення. Перевагою буде наявність ADR.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (залежно від поставленого завдання і регіону роботи: у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Нагадаємо, "Азов" шукає мотористів, які вміють ремонтувати автівки. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні операційні медсестри, що мають середню освіту та вже працювали за фахом. За місяць роботи можна отримати до 125 тисяч гривень.