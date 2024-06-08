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Горячая вакансия в "Азов" — какие условия работы предлагают водителям бензовоза

8 июня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям бензовоза
Военный за рулем бензовоза. Фото иллюстративное: novosti-n.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" нужны люди, умеющие управлять бензовозами. Водителям обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что должен делать водитель бензовоза в полку "Азов"

Обязанности водителя бензовоза:

  • подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
  • управление АТС;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе АТС;
  • правильное и своевременное заполнение требуемой документации.

Требования к кандидатам

Должность могут занять граждане Украины, которые имеют от двух лет опыта работы водителем бензовоза и удостоверение категории С и Е, знают правила дорожного движения и техники безопасности, а также готовы к работе в зоне боевых действий. Нужны ответственные, внимательные к деталям и здоровые люди, не имеющие вредных привычек и непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения. Преимуществом будет наличие ADR.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Напомним, "Азов" ищет мотористов, умеющих ремонтировать автомобили. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны операционные медсестры, которые имеют среднее образование и работали по специальности. За месяц работы можно получить до 125 тысяч гривен.

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