Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям бензовоза

Горячая вакансия в "Азов" — какие условия работы предлагают водителям бензовоза
В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" нужны люди, умеющие управлять бензовозами. Водителям обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.
Что должен делать водитель бензовоза в полку "Азов"
Обязанности водителя бензовоза:
- подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение требуемой документации.
Требования к кандидатам
Должность могут занять граждане Украины, которые имеют от двух лет опыта работы водителем бензовоза и удостоверение категории С и Е, знают правила дорожного движения и техники безопасности, а также готовы к работе в зоне боевых действий. Нужны ответственные, внимательные к деталям и здоровые люди, не имеющие вредных привычек и непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения. Преимуществом будет наличие ADR.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).
Напомним, "Азов" ищет мотористов, умеющих ремонтировать автомобили. Зарплата — до 125 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны операционные медсестры, которые имеют среднее образование и работали по специальности. За месяц работы можно получить до 125 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!