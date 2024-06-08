Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям бензовоза

Военный за рулем бензовоза. Фото иллюстративное: novosti-n.org

В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" нужны люди, умеющие управлять бензовозами. Водителям обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что должен делать водитель бензовоза в полку "Азов"

Обязанности водителя бензовоза:

подготовка и осмотр АТС перед отъездом;

управление АТС;

прием нефтепродуктов на базах хранения;

контроль качества при приеме нефтепродуктов;

обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;

перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;

обеспечение безопасности и надежности при перевозке;

доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;

бережное и грамотное отношение к работе АТС;

правильное и своевременное заполнение требуемой документации.

Требования к кандидатам

Должность могут занять граждане Украины, которые имеют от двух лет опыта работы водителем бензовоза и удостоверение категории С и Е, знают правила дорожного движения и техники безопасности, а также готовы к работе в зоне боевых действий. Нужны ответственные, внимательные к деталям и здоровые люди, не имеющие вредных привычек и непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения. Преимуществом будет наличие ADR.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Напомним, "Азов" ищет мотористов, умеющих ремонтировать автомобили. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны операционные медсестры, которые имеют среднее образование и работали по специальности. За месяц работы можно получить до 125 тысяч гривен.