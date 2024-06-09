Как попасть в "Азов" — вакансия автоэлектрика без боевого опыта

Ремонт авто для армии — кого "Азов" приглашает на работу без боевого опыта
Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Ищут специалистов с соответствующим опытом работы от одного года и соответствующими знаниями и умениями. Обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.
Вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.
Автоэлектрик в "Азове"
Так, азовцы нуждаются в специалистах в следующих подразделениях:
- инженерно-саперную роту,
- танковую роту,
- тыловое обеспечение,
- бригадную артиллерийскую группу.
Кроме опыта работы важно, чтобы кандидат на должность знал основные принципы работы электрических систем авто, умел самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, работать со специализированным оборудованием, а также быть ответственным, внимательным и иметь желание совершенствовать свои навыки.
Среди основных обязанностей автоэлектрика следующие:
- диагностика и устранение неисправностей в системах авто;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Вместо этого бойцы предлагают:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 грн;
- возможность перевода для действующих военных;
- при исполнении обязанностей в зоне боевых действий будет начисляться надбавка в размере 3300 грн/день.
Работа в бригаде "Азов"
Напомним, что "Азову" нужны люди, умеющие управлять бензовозами. Ищут специалистов с опытом работы от двух лет и удостоверением категории С и Е, знаниями правил дорожного движения и техники безопасности. Водителям обещают зарплату до 125 тысяч гривен.
Также бригада ищет в свои батальоны и другие подразделения моториста, знающего конструкции автомобилей и их узлов, а также основы техники безопасности. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен.
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