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Ремонт авто для армии — кого "Азов" приглашает на работу без боевого опыта

9 июня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как попасть в "Азов" — вакансия автоэлектрика без боевого опыта
Бойцы бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Ищут специалистов с соответствующим опытом работы от одного года и соответствующими знаниями и умениями. Обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.

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Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Автоэлектрик в "Азове" 

Так, азовцы нуждаются в специалистах в следующих подразделениях:

  • инженерно-саперную роту,
  • танковую роту,
  • тыловое обеспечение,
  • бригадную артиллерийскую группу.

Кроме опыта работы важно, чтобы кандидат на должность знал основные принципы работы электрических систем авто, умел самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, работать со специализированным оборудованием, а также быть ответственным, внимательным и иметь желание совершенствовать свои навыки.

Работа в "Азове" — вакансии без боевого опыта
Автоэлектрик производит диагностику авто. Фото: freepik.com

Среди основных обязанностей автоэлектрика следующие:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах авто;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Вместо этого бойцы предлагают:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 грн;
  • возможность перевода для действующих военных;
  • при исполнении обязанностей в зоне боевых действий будет начисляться надбавка в размере 3300 грн/день.

Работа в бригаде "Азов"

Напомним, что "Азову" нужны люди, умеющие управлять бензовозами. Ищут специалистов с опытом работы от двух лет и удостоверением категории С и Е, знаниями правил дорожного движения и техники безопасности. Водителям обещают зарплату до 125 тысяч гривен.

Также бригада ищет в свои батальоны и другие подразделения моториста, знающего конструкции автомобилей и их узлов, а также основы техники безопасности. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен.

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