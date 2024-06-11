Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям дизелистам

Ремонт дизельных автомобилей — в полку "Азов" есть вакансия с зарплатой до 125 тысяч гривен
В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" не хватает дизелистов-военнослужащих. Нужны люди, умеющие ремонтировать двигатели и топливную арматуру. Платить обещают 25–125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.
Что входит в обязанности дизелиста в "Азове"
Дизелист-военнослужащий — специалист, регулирующий и ремонтирующий топливную аппаратуру дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники и спецтехники. Также он производит ремонт дизельных двигателей сельскохозяйственной техники и спецтехники, отвечает за техническое обслуживание, разбирает, моет, чистит агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.
Какие требования к кандидату на должность
На работу примут человека, знающего конструкцию автомобиля, его узлов и основы техники безопасности, внимательного к деталям. Также желательно иметь опыт работы на аналогичной должности.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны внутренние аудиторы. Такие специалисты должны знать нюансы бухгалтерского и налогового учета. За месяц на этой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.
Также "Азов" ищет в свои ряды автоэлектриков. На должность могут претендовать специалисты, знающие основные принципы работы электрических систем авто. Каждый месяц будут платить до 125 тысяч гривен.
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