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Ремонт дизельных автомобилей — в полку "Азов" есть вакансия с зарплатой до 125 тысяч гривен

11 июня 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям дизелистам
Бойцы полка "Азов". Фото иллюстративное: tsn.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" не хватает дизелистов-военнослужащих. Нужны люди, умеющие ремонтировать двигатели и топливную арматуру. Платить обещают 25–125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности дизелиста в "Азове"

Дизелист-военнослужащий — специалист, регулирующий и ремонтирующий топливную аппаратуру дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники и спецтехники. Также он производит ремонт дизельных двигателей сельскохозяйственной техники и спецтехники, отвечает за техническое обслуживание, разбирает, моет, чистит агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут человека, знающего конструкцию автомобиля, его узлов и основы техники безопасности, внимательного к деталям. Также желательно иметь опыт работы на аналогичной должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны внутренние аудиторы. Такие специалисты должны знать нюансы бухгалтерского и налогового учета. За месяц на этой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды автоэлектриков. На должность могут претендовать специалисты, знающие основные принципы работы электрических систем авто. Каждый месяц будут платить до 125 тысяч гривен.

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мобилизация
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Нацгвардия
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