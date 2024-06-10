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Азов запрошує на службу ревізора — подробиці про вакансію

10 червня 2024 03:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовослужбовці полку "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У бригаді спецпризначення "Азов" шукають спеціаліста з вищою економічною освітою, який розбирається у бухгалтерському та податковому обліку, має досвід проведення аудиторських перевірок та ревізій. Грошове забезпечення на цій посаді залежить від місця служби і коливається від 25 000 до 125 000 гривень на місяць. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 7 червня. 

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Обов'язки внутрішнього аудитора у бригаді "Азов"

Внутрішнім аудитором "Азову" може бути спеціаліст, який працював за цим напрямом не менше року і проводив документальні ревізії та перевірки з питань правильного ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань та господарських операцій.

Список обов'язків:

  • проведення аудиторських перевірок діяльності бригади та відокремлених підрозділів;
  • збір та обробка інформації щодо перевірок фінансово-господарської діяльності бригади та відокремлених підрозділів;
  • проведення порівняльного аналізу між фактичними та плановими показниками, виявлення та інтерпретація причин відхилень, отримання пояснень та коментарів від посадових осіб;
  • підготовка та надання звітів за результатами проведених перевірок;
  • надання пропозицій з планами управлінських заходів з усунення негативних явищ та виявлених порушень з метою підвищення ефективної діяльності бригади та відокремлених підрозділів.
Вакансія військовослужбовець-аудитор у бригаді "Азов"
Вакансія внутрішнього аудитора у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Після успішної співбесіди економісту пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт із ЗСУ. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "автоелектрик". Шукають досвідчених фахівців на зарплату від 25 до 125 тисяч гривень на місяць. Також легендарна бригада набирає в свої батальйони та інші підрозділи водіїв бензовозів.

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Work.ua
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