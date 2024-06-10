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Азов приглашает на службу ревизора — подробности о вакансии

10 июня 2024 03:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащие полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В бригаде спецназначения "Азов" ищут специалиста с высшим экономическим образованием, который разбирается в бухгалтерском и налоговом учете, имеет опыт проведения аудиторских проверок и ревизий. Денежное довольствие на этой должности зависит от места службы и колеблется от 25 000 до 125 000 гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 7 июня.

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Обязанности внутреннего аудитора в бригаде "Азов"

Внутренним аудитором "Азова" может быть специалист, работавший по этому направлению не менее года и проводивший документальные ревизии и проверки по вопросам правильного ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций.

Список обязанностей:

  • проведение аудита деятельности бригады и обособленных подразделений;
  • сбор и обработка информации о проверках финансово-хозяйственной деятельности бригады и обособленных подразделений;
  • проведение сравнительного анализа между фактическими и плановыми показателями, выявление и интерпретация причин отклонений, получение объяснений и комментариев от должностных лиц;
  • подготовка и предоставление отчетов по результатам проведенных проверок;
  • предоставление предложений по планам управленческих мероприятий по устранению негативных явлений и выявленных нарушений с целью повышения эффективной деятельности бригады и обособленных подразделений.
Вакансия военнослужащий-аудитор в бригаде "Азов"
Вакансия внутреннего аудитора в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

После успешного собеседования экономисту предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт с ВСУ. За службу в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "автоэлектрик". Ищут опытных специалистов на зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц. Также легендарная бригада набирает в свои батальоны и другие подразделения водителей бензовозов.

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ВСУ
полк "Азов"

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