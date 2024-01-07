Азов показал работу ударных дронов по вражеским позициям

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот

Полк "Азов" показал работу роты БпЛа. На видео видно, как украинские беспилотники уничтожают вражескую технику.

Об этом сообщается на странице полка "Азов".

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Военные сообщили, что поражения позиций и техники противника стали результатом использования FPV-дронов, предоставленных компанией "M-Tac".

"Начиная с 2014 года, "M-Tac" поставляла нам снаряжение и экипировку. Они всегда являлись надежным тылом и поддержкой нашего подразделения", — говорится в сообщении.

Азовцы также указали, что, несмотря на текущие трудности, деятельность компании продолжает причинять значительный урон противнику.

"Мы сделаем все, чтобы возместить оккупантам за все нанесенные разрушения наших мирных городов, за наших погибших и раненых людей", — уточнили в полку "Азов".

Напомним, в условиях войны бывают случаи, когда медицинскую помощь нужно оказывать прямо на поле боя. К примеру, бойцы полка "Азов" переливают кровь прямо во время вражеского штурма.

Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил награды бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ. Среди наград, которыми наградили военных, были нагрудные знаки и поощрительные отличия.