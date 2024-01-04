Бійці полку Азов отримали від МВС нагороди за мужність і героїзм

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив нагороди бійцям 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ. Серед відзнак, якими нагородили військових були нагрудні знаки та заохочувальні відзнаки.

Про це повідомляє Азов.

Читайте також:

Клименко вручив нагороди бійцям полку Азов

Як зазначили в Азов, напередодні, 2 січня бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ отримали привітання та відзнаки від глави МВС Клименка. Міністр нагородив військових за мужність і героїзм, самовідданість і високий професіоналізм, які бійці проявили під час виконання завдань на фронті.

Серед відзнак, що отримали Азовці були нагрудні знаки "За відвагу в службі" та відомчі заохочувальні відзнаки "Вогнепальна зброя".

"Азов — ефективний і стійкий підрозділ Національної гвардії з великою історією. Кожен працівник МВС гордиться тим, що у нас є такі сини України", — наголосив глава МВС.

Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов

Бійці полку Азов. Фото: Азов

Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов

Військовий полку Азов. Фото: Азов

Нагрудний знак "За відвагу в службі". Фото: Азов

Бійці полку Азов. Фото: Азов

Клименко з бійцями Азов. Фото: Азов

Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов

Скриншот допису Азов

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї.

Додамо, командир відділення роти розвідки на позивний "Одін" бригади Азов повернувся з російського полону рік тому. В пресслужбі бригади розповіли його історію під час перебування в оточеному Маріуполі.