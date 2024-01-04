Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Бійці полку Азов отримали від МВС нагороди за мужність і героїзм arrow

Бійці полку Азов отримали від МВС нагороди за мужність і героїзм

4 січня 2024 10:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Бійці полку Азов отримали від МВС нагороди за мужність і героїзм
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив нагороди бійцям 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ. Серед відзнак, якими нагородили військових були нагрудні знаки та заохочувальні відзнаки.

Про це повідомляє Азов.

Читайте також:

Клименко вручив нагороди бійцям полку Азов

Як зазначили в Азов, напередодні, 2 січня бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ отримали привітання та відзнаки від глави МВС Клименка. Міністр нагородив військових за мужність і героїзм, самовідданість і високий професіоналізм, які бійці проявили під час виконання завдань на фронті.

Серед відзнак, що отримали Азовці були нагрудні знаки "За відвагу в службі" та відомчі заохочувальні відзнаки "Вогнепальна зброя".

"Азов — ефективний і стійкий підрозділ Національної гвардії з великою історією. Кожен працівник МВС гордиться тим, що у нас є такі сини України", — наголосив глава МВС.

Клименко вручає нагороду бійцю Азов
Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов
Бійці полку Азов
Бійці полку Азов. Фото: Азов
Клименко вручає нагороду бійцю Азов
Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов
Військовий полку Азов
Військовий полку Азов. Фото: Азов
Нагрудний знак "За відвагу в службі
Нагрудний знак "За відвагу в службі". Фото: Азов
Бійці полку Азов
Бійці полку Азов. Фото: Азов
Клименко з бійцями Азов
Клименко з бійцями Азов. Фото: Азов
Клименко вручає нагороду бійцю Азов
Клименко вручає нагороду бійцю Азов. Фото: Азов
Скриншот допису Азов
Скриншот допису Азов

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї.

Додамо, командир відділення роти розвідки на позивний "Одін" бригади Азов повернувся з російського полону рік тому. В пресслужбі бригади розповіли його історію під час перебування в оточеному Маріуполі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі