Командир розвідки Азову розповів свою історію порятунку в оточеному Маріуполі

Командир відділення роти розвідки на позивний "Одін" бригади Азов. Фото: пресслужба Азову

Командир відділення роти розвідки на позивний "Одін" бригади Азов повернувся з російського полону рік тому. В пресслужбі бригади розповіли його історію під час перебування в оточеному Маріуполі.

Про "адреналінові" історії з Маріуполя він розповів в інтерв'ю пресслужбі Азову.

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За його словами, їхній гарнізон був відрізаний на правому березі та відходив на "Азовсталь". Головною метою військових було прикриття тих сил, які відходили.

"З нами також була група "Ведмедів" та розвідка 2-го батальйону. Під час підходу на одну з проміжних точок маршруту нас почали обстрілювати з ПТРК. Я буквально побачив, як ракета пролетіла повз мене. Ми почали зміщуватися. Певне, ракет вісім по нам тоді випустили. Зліва від нас була порита земля, невідомо хто взагалі там копав ті ями. Завдяки ним ми змогли перечекати обстріл", — зазначив військовослужбовець.

Командир відділення роти розвідки на позивний "Одін" бригади Азов. Фото: пресслужба Азову

Як військовослужбовці перепливали річку під час обстрілів

Командир розвідки Азову додав, що по ньому та його побратимах працювала вся зброя, яка тільки могла. Він протягом 40 хвилин не міг підняти голову, адже росіяни накривали їхній квадрат. "Одін" запам'ятав, що ворожий "приліт" був у трьох від нього метрах.

"Ми рухалися до "Азовсталі", вийшли до Кальміусу. Нам довелося перепливати річку. Ми роздяглися, залишили на собі мінімум спорядження, щоб нормально переплисти ті 50 метрів води. Я залишив при собі свій автомат. Пожертвував каскою та бронежилетом. Мені допоміг імпровізований "поплавок": шматок пінопласту, який трапляється в коробках з-під телевізора. Я взяв його під руку, і ми почали плисти", — розповів воїн.

Командир продовжив, що в одного з його побратимів почалася паніка просто на воді та він почав тонути. За словами військового, підпливати до нього було небезпечно, адже він міг потягнути того, хто його рятує, за собою.

"Я йому сказав: "Ти або потонеш, або випливеш". Врешті-решт він зміг виплисти. Трохи образився потім на мене. Але він себе пересилив психологічно і зміг вибратись. Потім ми дійшли до точки призначення. Дуже змерзли, але живі й цілі", — сказав азовець.

Нагадаємо, раніше командир Азову розповів про життя та мотивацію після повернення з російського полону.