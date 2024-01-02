Екскомандир "Азову" Жорін різко прокоментував заяву Корнієнка щодо депутатів на фронті

Максим Жорін. Фото: соцмережі

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін різко висловився про заяву нардепа Олександра Корнієнка стосовно мобілізації депутатів. Він заявив, що якби народні депутати України належним чином виконували свої функціональні обов'язки під час війни, питань щодо мобілізації не було б.

Про це офіцер написав у своєму Telegram.

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"Виявляється, вимагати мобілізації депутатів, на думку Корнієнка — це російське ІПСО, і депутатам не місце на фронті, вони потрібніші в парламенті", — пише у дописі Жорін.

На думку військового, якби всі депутати Верховної Ради виконували свої функції так, як повинні під час війни, та не ховали своїх дітей за кордоном — жодних питань про мобілізацію не було б.

Допис Жоріна. Джерело: соцмережі

"Але реальність така, що вся діяльність деяких нардепів — суцільне російське ІПСО. І їхній коефіцієнт корисності був би набагато вищим в армії, а не в парламенті", — підсумував свої думки Максим Жорін.

Відзначимо, що цьому передувала заява нардепа Олександра Корнієнка про те, чому нардепів "не можна" відправляти на фронт. На його думку, в мобілізації нардепів буде "зацікавлена Росія", бо тоді Рада не зможе працювати. Тому він назвав такі заклики "російським ІПСО".

Нагадаємо, що раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не погоджується з думкою, що депутати мають воювати, бо "користі на фронті з них мало". За його словами, тези про те, що на війну потрібно відправляти правоохоронців та депутатів, вкидають росіяни, а українці активно їх поширюють.

Водночас нардеп від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вніс до парламенту власну версію законопроєкту про мобілізацію.