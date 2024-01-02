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Экс-командир "Азова" Жорин резко прокомментировал заявление Корниенко о депутатах на фронте

2 января 2024 23:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин резко прокомментировал заявление Корниенко о депутатах на фронте
Максим Жорин. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин резко высказался о заявлении нардепа Александра Корниенко по поводу мобилизации депутатов. Он заявил, что если бы народные депутаты Украины должным образом выполняли свои функциональные обязанности во время войны, вопросов по мобилизации не было бы.

Об этом офицер написал в своем Telegram.

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"Оказывается, требовать мобилизации депутатов, по мнению Корниенко, — это российское ИПСО, и депутатам не место на фронте, они нужны в парламенте", — пишет в посте Жорин.

По мнению военного, если бы все депутаты Верховной Рады выполняли свои функции так, как должны во время войны, и не прятали своих детей за границей, никаких вопросов о мобилизации не было бы.

Пост Жорина. Источник: соцсети

"Но реальность такова, что вся деятельность некоторых нардепов — сплошное российское ИПСО. И их коэффициент полезности был бы гораздо выше в армии, а не в парламенте", — подытожил свои мысли Максим Жорин.

Отметим, что этому предшествовало заявление нардепа Александра Корниенко о том, почему нардепов "нельзя" отправлять на фронт. По его мнению, в мобилизации нардепов будет "заинтересована Россия", потому что тогда Рада не сможет работать. Поэтому он назвал такие призывы "российским ИПСО".

Напомним, что ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не соглашается с мнением, что депутаты должны воевать, потому что "пользы на фронте из них мало". По его словам, тезисы о том, что на войну нужно отправлять стражей порядка и депутатов, вбрасывают россияне, а украинцы активно их распространяют.

В то же время, нардеп от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент собственную версию законопроекта о мобилизации.

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