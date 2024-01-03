Командир разведки Азова рассказал свою историю спасения в окруженном Мариуполе

Командир отделения роты разведки на позывной "Один" бригады Азов. Фото: пресс-служба Азова

Командир отделения роты разведки на позывной "Один" бригады Азов вернулся из российского плена год назад. В пресс-службе бригады рассказали его историю во время пребывания в окруженном Мариуполе.

Об "адреналиновых" историях из Мариуполя он рассказал в интервью пресс-службе Азова.

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По его словам, их гарнизон был отрезан на правом берегу и отходил на "Азовсталь". Главной целью военных было прикрытие отходивших сил.

"С нами также была группа "Медведей" и разведка 2-го батальона. Во время подхода на одну из промежуточных точек маршрута нас начали обстреливать из ПТРК. Я буквально увидел, как ракета пролетела мимо меня. Мы начали смещаться. Видимо, ракет восемь по нам тогда выпустили. Слева от нас была изрытая земля, неизвестно кто вообще там копал ямы. Благодаря им мы смогли переждать обстрел", — отметил военнослужащий.

Командир отделения роты разведки на позывной "Один" бригады Азов. Фото: пресс-служба Азова

Как военнослужащие переплывали реку во время обстрелов

Командир разведки Азова добавил, что по нему и его собратьям работало все оружие, которое только могло. Он в течение 40 минут не мог приподнять голову, ведь россияне накрывали их квадрат. "Один" запомнил, что вражеский "прилет" был в трех от него метрах.

"Мы двигались к "Азовстали", вышли к Кальмиусу. Нам пришлось переплывать реку. Мы разделись, оставили на себе минимум снаряжения, чтобы нормально переплыть те 50 метров воды. Я оставил при себе свой автомат. Пожертвовал каской и бронежилетом. Мне помог импровизированный "поплавок": кусок пенопласта, который попадается в коробках из-под телевизора. Я взял его под руку и мы начали плыть", — рассказал воин.

Командир продолжил, что у одного из его собратьев началась паника прямо на воде и он начал тонуть. По словам военного, подплывать к нему было опасно, ведь он мог потянуть спасающего за собой.

"Я ему сказал: "Ты либо утонешь, либо выплывешь". В конце концов он смог выплыть. Немного обиделся потом на меня. Но он себя пересилил психологически и смог выбраться. Потом мы дошли до точки назначения. Очень замерзли, но живые и целые", — сказал азовец.

Напомним, ранее командир Азова рассказал о жизни и мотивации после возвращения из российского плена.