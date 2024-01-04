Бойцы полка Азов получили от МВД награды за мужество и героизм

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил награды бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Среди наград, которыми отметили военных, были нагрудные знаки и поощрительные отличия.

Об этом сообщает Азов.

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Как отметили в "Азове" накануне, 2 января, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ получили поздравления и награды от главы МВД Клименко. Министр наградил военных за мужество и героизм, самоотверженность и высокий профессионализм, которые бойцы проявили во время выполнения задач на фронте.

Среди наград, полученных азовцами, были нагрудные знаки "За отвагу в службе" и ведомственные поощрительные отличия "Огнестрельное оружие".

"Азов" — эффективное и устойчивое подразделение Национальной гвардии с большой историей. Каждый работник МВД гордится тем, что у нас есть такие сыновья Украины", — подчеркнул глава МВД.

Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов

Бойцы полка "Азов". Фото: Азов

Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов

Военный полка "Азов". Фото: Азов

Нагрудный знак "За отвагу в службе". Фото: Азов

Бойцы полка "Азов". Фото: Азов

Клименко с бойцами "Азова". Фото: Азов

Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов

Скриншот поста "Азова"

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Он подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее.

Добавим, командир отделения роты разведки с позывным "Один" бригады Азов вернулся из российского плена год назад. В пресс-службе бригады рассказали его историю во время пребывания в окруженном Мариуполе.