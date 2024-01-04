Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Бойцы полка Азов получили от МВД награды за мужество и героизм arrow

Бойцы полка Азов получили от МВД награды за мужество и героизм

4 января 2024 10:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Бойцы полка Азов получили от МВД награды за мужество и героизм
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил награды бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Среди наград, которыми отметили военных, были нагрудные знаки и поощрительные отличия.

Об этом сообщает Азов.

Читайте также:

Клименко вручил награды бойцам полка "Азов"

Как отметили в "Азове" накануне, 2 января, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ получили поздравления и награды от главы МВД Клименко. Министр наградил военных за мужество и героизм, самоотверженность и высокий профессионализм, которые бойцы проявили во время выполнения задач на фронте.

Среди наград, полученных азовцами, были нагрудные знаки "За отвагу в службе" и ведомственные поощрительные отличия "Огнестрельное оружие".

"Азов" — эффективное и устойчивое подразделение Национальной гвардии с большой историей. Каждый работник МВД гордится тем, что у нас есть такие сыновья Украины", — подчеркнул глава МВД.

Клименко вручает награду бойцу Азов
Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов
Бойцы полка Азов
Бойцы полка "Азов". Фото: Азов
Клименко вручает награду бойцу Азов
Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов
Военный полк Азов
Военный полка "Азов". Фото: Азов
Нагрудный знак "За отвагу в службе
Нагрудный знак "За отвагу в службе". Фото: Азов
Бойцы полка Азов
Бойцы полка "Азов". Фото: Азов
Клименко с бойцами Азов
Клименко с бойцами "Азова". Фото: Азов
Клименко вручает награду бойцу Азов
Клименко вручает награду бойцу "Азова". Фото: Азов
Скриншот сообщения Азов
Скриншот поста "Азова"

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Он подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее.

Добавим, командир отделения роты разведки с позывным "Один" бригады Азов вернулся из российского плена год назад. В пресс-службе бригады рассказали его историю во время пребывания в окруженном Мариуполе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме