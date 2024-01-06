Азов показал работу бойцов на позициях в лесах Луганщины — фоторепортаж
Украинские воины бригады Азов продолжают защищать государство на территории Луганской области. В полку показали эксклюзивные кадры работы бойцов в лесах под Кременной.
Об этом сообщает Азов.
Как Азов работает на позициях в лесах под Кременной
Военные 1-го батальона бригады Азов продолжают защищать Украину и бороться с оккупантами на позициях в лесах под Кременной.
"Зима не вносит коррективы в повседневную работу азовцев на передовой. Защита родной земли — главная задача каждого воина в любое время года", — написали в "Азове".
Также в полку распространили фото, на которых видно, как бойцы наносят сокрушительные удары по россиянам.
Напомним, в условиях войны бывают случаи, когда медицинскую помощь нужно оказывать прямо на поле боя. К примеру, бойцы полка "Азов" переливают кровь прямо во время вражеского штурма.
Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил награды бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ. Среди наград, которыми наградили военных, были нагрудные знаки и поощрительные отличия.
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