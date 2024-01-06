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Азов показал работу бойцов на позициях в лесах Луганщины — фоторепортаж

6 января 2024 11:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Азов показал работу бойцов на позициях в лесах Луганщины — фоторепортаж
Один из бойцов бригады Азов. Фото: Азов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские воины бригады Азов продолжают защищать государство на территории Луганской области. В полку показали эксклюзивные кадры работы бойцов в лесах под Кременной.

Об этом сообщает Азов.

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Военные 1-го батальона бригады Азов продолжают защищать Украину и бороться с оккупантами на позициях в лесах под Кременной.

"Зима не вносит коррективы в повседневную работу азовцев на передовой. Защита родной земли — главная задача каждого воина в любое время года", — написали в "Азове".

Также в полку распространили фото, на которых видно, как бойцы наносят сокрушительные удары по россиянам.

Боец Азов наносит удар по оккупантам
Боец "Азова" наносит удар по оккупантам. Фото: Азов
Один из военных полка Азов
Один из военных полка "Азов". Фото: Азов
Боец Азов наносит удар по оккупантам
Боец "Азова" наносит удар по оккупантам. Фото: Азов
Дым идет из оружия после выстрела
Дым идет из оружия после выстрела. Фото: Азов
Один из военных полка Азов
Один из военных полка "Азов". Фото: Азов
Воины полка Азов
Воины полка "Азов". Фото: Азов
Скриншот сообщения Азов
Скриншот поста "Азова"

Напомним, в условиях войны бывают случаи, когда медицинскую помощь нужно оказывать прямо на поле боя. К примеру, бойцы полка "Азов" переливают кровь прямо во время вражеского штурма.

Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил награды бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ. Среди наград, которыми наградили военных, были нагрудные знаки и поощрительные отличия.

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