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Бійці Азова показали, як роблять переливання крові під час ворожого штурму

5 січня 2024 10:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бійці Азова роблять переливання крові під час ворожого штурму
Пораненого бійця ЗСУ забирають з поля бою. Фото: GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В умовах війни трапляються випадки, коли медичну допомогу потрібно надавати прямо на полі бою. Наприклад, бійці полку "Азов" переливають кров прямо під час ворожого штурму.

Про це повідомляє пресслужба Азова.

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У повідомленні йдеться, що концепція переливання крові, критична для порятунку життів, була вперше застосована під час оборони Маріуполя.

Раніше в Україні такі процедури проводили виключно кваліфіковані лікарі. Однак через військові дії, складнощі з евакуацією та віддаленість від медичних закладів виникла гостра потреба у зміні підходів до надання першої допомоги. Збройні сили України адаптувалися до цих умов, переймаючи західні методи, включно із самостійним переливанням крові бойовими медиками.

"Минулого року, завдяки зусиллям медичних працівників та волонтерів, було отримано дозвіл від Кабміну на самостійне проведення таких процедур навченими бойовими медиками", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що з 2019 року підрозділи Азов почали включати переливання крові у навчання своїх медиків, успішно застосувавши ці навички під час захисту Маріуполя.

Нагадаємо, що командир відділення роти розвідки із позивним "Один" бригади Азов повернувся з російського полону рік тому. У пресслужбі бригади розповіли його історію під час перебування в оточеному Маріуполі.

Крім того, водія-механіка танка шукає 12 бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

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