Бойцы Азова делают переливание крови во время вражеского штурма - видео

Раненого бойца ВСУ уносят с поля боя. Фото: GeneralStaff.ua

В условиях войны бывают случаи, когда медицинскую помощь нужно оказывать прямо на поле боя. Например, бойцы полка "Азов" переливают кровь прямо во время вражеского штурма.

Об этом сообщает пресс-служба Азова.

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Азовцы переливают кровь во время штурма

В сообщении говорится, что концепция переливания крови, критическая для спасения жизней, была впервые применена во время обороны Мариуполя.

Ранее в Украине такие процедуры проводились исключительно квалифицированными врачами. Однако из-за военных действий, сложностей с эвакуацией и удаленности от медицинских учреждений, возникла острая необходимость в изменении подходов к оказанию первой помощи. Вооруженные силы Украины адаптировались к этим условиям, перенимая западные методы, включая самостоятельное переливание крови боевыми медиками.

"В прошлом году, благодаря усилиям медицинских работников и волонтеров, было получено разрешение от Кабмин на самостоятельное проведение таких процедур обученными боевыми медиками", — говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что с 2019 года подразделения Азов начали включать переливание крови в обучение своих медиков, успешно применив эти навыки во время защиты Мариуполя.

Напомним, что командир отделения роты разведки с позывным "Один" бригады Азов вернулся из российского плена год назад. В пресс-службе бригады рассказали его историю во время пребывания в окруженном Мариуполе.

Кроме того, водителя-механика танка ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.