Азов показав роботу бійців на позиціях в лісах Луганщини — фоторепортаж

Один з бійців бригади Азов. Фото: Азов

Українські воїни бригади Азов продовжують боронити державу на території Луганщини. В полку показали ексклюзивні кадри роботи бійців у лісах під Кремінною.

Про це повідомляє Азов.

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Військові 1-го батальйону бригади Азов продовжують захищати Україну та боротися з окупантами на позиціях в лісах під Кремінною.

"Зима не вносить коректив у повсякденну роботу азовців на передовій. Захист рідної землі — головне завдання кожного воїна у будь-яку пору року", — написали в Азов.

Також в полку поширили фото, на яких видно, як бійці завдають нищівних ударів по росіянах.

Боєць Азов завдає удару по окупантах. Фото: Азов

Один з військових полку Азов. Фото: Азов

Боєць Азов завдає удару по окупантах. Фото: Азов

Дим іде зі зброї після пострілу. Фото: Азов

Один з військових полку Азов. Фото: Азов

Воїни полку Азов. Фото: Азов

Скриншот допису Азов

Нагадаємо, в умовах війни трапляються випадки, коли медичну допомогу потрібно надавати прямо на полі бою. Наприклад, бійці полку "Азов" переливають кров прямо під час ворожого штурму.

Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив нагороди бійцям 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ. Серед відзнак, якими нагородили військових, були нагрудні знаки та заохочувальні відзнаки.